معدل البطالة في هونج كونج يرتفع لأعلى مستوى بـ3 سنوات

مباشر: ارتفع معدل البطالة في هونج كونج لأعلى مستوى في 3 سنوات تقريباً، مع الركود الاقتصادي بفعل موجة الاحتجاجات في المدينة.

وكشفت وزارة العمل والإحصاءات في هونج كونج، اليوم الإثنين، أن معدل البطالة ارتفع إلى 3.3 بالمائة بنهاية الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وهو أعلى معدل منذ مارس/آذار 2017، مقابل 3.2 بالمائة في الربع السابق له.

وأوضحت البيانات أن معدل البطالة سجل ارتفاعاً في قطاع خدمات الأغذية والمشروبات، وظلت الصناعات المرتبطة بالسياحة والاستهلاك في حالة ركود.

وتراجع عدد العاملين في هونج كونج بمقدار 12.800 ألف عامل، ليصل الى 3.817 مليون عامل في الثلاثة أشهر المنتهية في ديسمبر/كانون الأول.

كما انخفض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 1400 ألف شخص ليصل إلى 124 ألف شخص في الربع الأخير من العام الماضي، مع تقلص سوق العمل.

وتدهورت صناعة البناء، وخاصة الديكور والإصلاح والصيانة للمباني بفعل حالة الركود الاقتصادي مع الاحتجاجات الشعبية التي سادت المدينة طوال الأشهر الماضي.

وتشهد هونج كونج تظاهرات منذ شهر يونيو/حزيران الماضي وحتى الآن تطالب بالاستقلال التام عن الصين، وإنفاذ الديمقراطية في البلاد.

وصرح لو تشي كوونغ وزير العمل في هونج كونج أن سوق العمل سيخضع لمزيد من الضغوط على المدى القريب إذا ظل الاقتصاد الكلي ضعيفًا.