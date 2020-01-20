السعودي الألماني توقع اتفاقية تعاون مع "مايو كلينك" الأمريكية

الرياض - مباشر: أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية عن توقيع اتفاقية تعاون بين شبكة مايو كلينك الأمريكية للرعاية الصحية والمستشفى السعودي الألماني بمدينة الرياض.

وأوضحت الشركة في بيان نشر على "تداول"، أن الاتفاقية التي تم توقيعها اليوم الاثنين تهدف لتحسين حياة المرضى وتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية بجانب إمكانية بحث ودراسة الحالات الحرجة والنادرة مع الأطباء بمايو كلينك للوصول إلى نتائج جيدة دون الحاجة للسفر إلى الخارج.

وتابعت؛ يأتي ذلك في إطار رؤية 2030 بتفعيل التعاون المشترك مع المؤسسات الصحية الدولية ذات السمعة العالية لترقية وتطوير الخدمات الصحية بالمملكة.

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