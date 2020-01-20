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السوق السعودي ينهي التعاملات بالمنطقة الخضراء بسيولة 3.7 مليار ريال

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السوق السعودي ينهي التعاملات بالمنطقة الخضراء بسيولة 3.7 مليار ريال السوق السعودي ينهي التعاملات بالمنطقة الخضراء بسيولة 3.7 مليار ريال

الرياض- مباشر: اختتم المؤشر العام لسوق الأسهم تعاملات جلسة اليوم الاثنين على ارتفاع مدفوعاً بأداء القطاعات القيادية.

وارتفع المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.24 بالمائة إلى مستوى 8469.71 نقطة ليربح نحو 20.42 نقطة.

وارتفعت التداولات مقارنة بجلسة أمس الأحد، وجرى التعامل على 174.430 مليون سهم مقابل 158.057 مليون سهم، وبقيمة 3.68 مليار ريال مقارنة بـ 3.32 مليار ريال قيمة تداولات أمس.

وتصدر الارتفاعات سهم شاكر بنسبة 8.73 بالمائة، وسهم سيسكو بنسبة 4.71 بالمائة، كما ارتفع أداء سهم المصافي بنسبة 3.83 بالمائة.

وفي المقابل تراجع أداء سهم الخزف السعودي بنسبة 2.84 بالمائة، وتلاه سهم الخبير ريت بنسبة 2.71 بالمائة، وأسمنت المدينة بنسبة 2.57 بالمائة.

وتصدر التداولات اليوم من ناحية السيولة سهم أرامكو السعودية بنحو 248.937 مليون ريال، وتلاه سهم الراجحي بنحو 196.191 مليون ريال ، كما تداول سهم دار الأركان بنحو 194.82 مليون ريال.

وفي قائمة الأنشط بحجم التداول تصدر دار الأركان بنحو 19.4 مليون سهم.

وتصدر الارتفاعات قطاع الخدمات التجارية بنسبة 1.54 بالمائة، وتلاه قطاع النقل بنسبة 1.14 بالمائة، والاستثمار والتمويل بنسبة 0.78 بالمائة.

ودعمت ارتفاعات قطاع الطاقة والبنوك والمواد الأساسية من مكاسب السوق اليوم ليرتفع كل منهم بنسبة 0.51 بالمائة، والبنوك بنسبة 0.35 بالمائة، و 0.03 بالمائة على الترتيب.

وتصدر قطاع تجزئة الأغذية التراجعات بنسبة 1.4 بالمائة، وتلاه قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.83 بالمائة، وتلاه قطاع المرافق العامة بنسبة 0.73 بالمائة.

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