"الكابلات" تعلن نتائج الاكتتاب بالأسهم الجديدة وموعد طرح المتبقي

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة الكابلات السعودية، عن نتائج تداول حقوق الأولوية، والاكتتاب في الأسهم الجديدة، وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه تم الاكتتاب بنحو 14.44 مليون سهم، من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي 25 مليون سهم، بقيمة إجمالية 144.4 مليون ريال، بنسبة تغطية 57.76 بالمائة.

وبينت الشركة، أنه سيتم طرح الأسهم المتبقية على عدد من المستثمرين ذوي الطابع المؤسسي، على أن تقوم تلك المؤسسات بتقديم عروض شراء للأسهم المتبقية.

وأشارت إلى أنه سيتم تخصيص الأسهم المتبقية للمؤسسات الاستثمارية بإعطاء الأولوية للعرض الأعلى سعراً ثم الأقل فالأقل، على أن يتم تخصيص الأسهم بالتناسب على المؤسسات الاستثمارية.

وتابعت الشركة: "في حال وجود أسهم غير مشتراة من قبل المؤسسات الاستثمارية فسيتم تخصيص هذه الأسهم لمتعهد التغطية الذي سيقوم بشرائها بسعر الطرح".

ونوهت الشركة، إلى أن فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها، البالغة 10.56 مليون سهم، اعتبارا من الساعة العاشرة صباحاً يوم الثلاثاء 21 يناير / كانون الثاني الجاري.

وتستمر فترة الطرح المتبقي، حتى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 22 يناير / كانون الثاني 2020.

وبدأت فترة تداول حقوق الأولوية، وفترة الاكتتاب بالأسهم الجديدة، بتاريخ 6 يناير/كانون الثاني 2020، واستمرت فترة تداول حقوق الأولوية حتى 13 يناير/ كانون الثاني الجاري، وامتدت فترة الاكتتاب حتى 16 من الشهر نفسه.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة، في اجتماعها مطلع العام 2020، زيادة رأس المال؛ بطرح أسهم حقوق أولوية.

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