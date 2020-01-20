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الصين تدعو كندا لإطلاق سراح المدير المالي لهواوي

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الصين تدعو كندا لإطلاق سراح المدير المالي لهواوي الصين تدعو كندا لإطلاق سراح المدير المالي لهواوي

مباشر: طالبت الصين مجدداً كندا بإطلاق سراح المدير المالي لشركة هواوي، قبيل بدء أول جلسة استماع لـ"منغ وانزهو".

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية "قنغ شوانغ" في تعليقات مع المراسلين في مؤتمر دوري نقلاً عن وكالة رويترز، اليوم الإثنين، إن عزم الصينية على حماية الحقوق القانونية للمواطنين الصينيين ثابت ولا يتزعزع.

وكانت كندا ألقت القبض على المدير المالي لصانعة الهواتف الصينية وابنة مؤسسها "منغ وانزهو" بأمر من الولايات المتحدة في 1 ديسمبر/كانون الأول عام 2018.

ووصف "شوانغ" قضية "منغ وانزهو" بأنها مسألة سياسية جادة.

ووجهت إليها تهمة الاحتيال المصرفي واتُهمت بتضليل بنك  "اتش.اس.بي.سي" بشأن أعمال شركة هواوي في إيران.

ومن المقرر أن تمتثل "منغ" في المحكمة للمرحلة الأولى من الجلسة بمدينة فانكوفر في وقت لاحق من اليوم.

وقامت الصين بعد هذا الحادث باعتقال اثنين من المواطنين الكنديين بتهم تتعلق بأمن البلاد.

مباشر (اقتصاد)

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