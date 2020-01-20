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محدث.. صفقتان خاصتان على "الأحساء" بأقل من سعر التداول

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محدث.. صفقتان خاصتان على "الأحساء" بأقل من سعر التداول محدث.. صفقتان خاصتان على "الأحساء" بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقتين خاصتين على سهم شركة الأحساء للتنمية، بأقل من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت القيمة الإجمالية للصفقتين 10.9 مليون ريال، من خلال 900 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقتين بسعر 12.12 ريال.

وتم تداول سهم "الأحساء" بجلسة الاثنين بين مستويات 12.34 ريال و12.20 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول. 

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