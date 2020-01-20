أخبار عاجلة

جارمين تطلق ساعة ذكية تركز على الخصوصية -
من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
مساء dmc - د. عبدالله عثامنة: كيف تدخلت قطر وتركيا في الشأن الليبي وأمن ليبيا يعتبر من الأمن الدولي -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
حكاية حامد في نحت جذوع شجر الدوم وليف النخيل في الوادي الجديد -
قعدة الصحاب في الويك إند.. فيديو كوميدي من #يونس_ولد_فضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

تدشين "التاكسي الأخضر" في السعودية الأسبوع الجاري

Google+ Print

الرياض - مباشر: تعتزم الهيئة العامة للنقل، وهيئة الطيران المدني، تدشين "التاكسي الأخضر" بالمملكة العربية خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الاثنين، أن فترة التجارب واكتمال التجهيزات المتعلقة به، التي أجرتها الجهتان سابقاً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، انتهت.

وبحسب بيان سابق، لهيئة النقل العام، تبدأ سيارات الأجرة الجديدة بالظهور في مطارات المملكة، وسيستمر التغيير تدريجياً ليشمل سيارات الأجرة بالمملكة كافة.

وتنفذ الهيئة، خطة تطوير لقطاع الأجرة بالمملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، عبر تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة والخدمات الداخلية بالسيارة.

وتتسم مركبات الأجرة المطوّرة بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها، كما تشتمل تجهيزاتها الداخلية الحديثة على مميزات عديدة من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة، وترتبط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة، مع اتصالها بالخرائط.

وبدأت الهيئة العامة للنقل، في وقت سابق، تنفيذ برنامج تدريبي موجّه لسائقي الأجرة في مناطق المملكة كافة بالتزامن، ويشمل البرنامج المطارات الرئيسية، ويتكون من دورات تدريبية متخصصة تركز على تطوير مهارات السائقين بما يخدم السائح والزائر.

واستفاد من البرنامج حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي أكثر من 10 آلاف سائق مركبة أجرة حتى الآن.

ترشيحات:

النقل العام السعودية تعلن شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات

النقل العام السعودية تحرص على استمرار خدمات أوبر وكريم

السعودية ترفع حظر استيراد المواشي الحية من إسبانيا وألبانيا

أكثر من مليوني مسافر يعبرون جسر الملك فهد للبحرين

شركة أبحاث: 37.5 ريال السعر العادل لسهم أرامكو السعودية

السعودية للكهرباء: بدء تنفيذ مشروع العدادات الذكية قريباً

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

أبناء قبيلة الحويطات في السعودية يعترضون على ترحيلهم بسبب مشروع نيوم

أبناء قبيلة الحويطات في السعودية يعترضون على ترحيلهم بسبب مشروع نيوم

صادرات النفط السعودية في نوفمبر بأعلى مستوياتها خلال 11 شهراً

صادرات النفط السعودية في نوفمبر بأعلى مستوياتها خلال 11 شهراً