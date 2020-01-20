تدشين "التاكسي الأخضر" في السعودية الأسبوع الجاري

الرياض - مباشر: تعتزم الهيئة العامة للنقل، وهيئة الطيران المدني، تدشين "التاكسي الأخضر" بالمملكة العربية السعودية خلال الأسبوع الجاري.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية"، اليوم الاثنين، أن فترة التجارب واكتمال التجهيزات المتعلقة به، التي أجرتها الجهتان سابقاً في مطار الملك عبدالعزيز الدولي، انتهت.

وبحسب بيان سابق، لهيئة النقل العام، تبدأ سيارات الأجرة الجديدة بالظهور في مطارات المملكة، وسيستمر التغيير تدريجياً ليشمل سيارات الأجرة بالمملكة كافة.

وتنفذ الهيئة، خطة تطوير لقطاع الأجرة بالمملكة بالتعاون مع الهيئة العامة للسياحة، عبر تطوير الشكل الخارجي لسيارات الأجرة والخدمات الداخلية بالسيارة.

وتتسم مركبات الأجرة المطوّرة بهوية واحدة تتخذ من درجة محددة من اللون الأخضر بصمة تميزها، كما تشتمل تجهيزاتها الداخلية الحديثة على مميزات عديدة من بينها خاصية السداد الإلكتروني للأجرة، وترتبط المركبات بتقنيات التتبع الحديثة، مع اتصالها بالخرائط.

وبدأت الهيئة العامة للنقل، في وقت سابق، تنفيذ برنامج تدريبي موجّه لسائقي الأجرة في مناطق المملكة كافة بالتزامن، ويشمل البرنامج المطارات الرئيسية، ويتكون من دورات تدريبية متخصصة تركز على تطوير مهارات السائقين بما يخدم السائح والزائر.

واستفاد من البرنامج حتى ديسمبر/ كانون الأول الماضي أكثر من 10 آلاف سائق مركبة أجرة حتى الآن.

ترشيحات:

النقل العام السعودية تعلن شروط وضوابط ترخيص نشاط تأجير السيارات

النقل العام السعودية تحرص على استمرار خدمات أوبر وكريم

السعودية ترفع حظر استيراد المواشي الحية من إسبانيا وألبانيا

أكثر من مليوني مسافر يعبرون جسر الملك فهد للبحرين

شركة أبحاث: 37.5 ريال السعر العادل لسهم أرامكو السعودية

السعودية للكهرباء: بدء تنفيذ مشروع العدادات الذكية قريباً