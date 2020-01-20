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مهاتير محمد يستبعد الرد على الهند بعد مقاطعة زيت النخيل

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مهاتير محمد يستبعد الرد على الهند بعد مقاطعة زيت النخيل مهاتير محمد يستبعد الرد على الهند بعد مقاطعة زيت النخيل

مباشر: استبعد رئيس وزراء ماليزيا اتخاذ بلاده أي إجراء تجاري رداً على مقاطعة الهند لمنتجات زيت النخيل.

وقال " مهاتير محمد" للصحفيين في جزيرة "لانكاوي"، اليوم الإثنين، إن ماليزيا لن تتخذ إجراءات تجارية انتقامية ضد الهند بسبب مقاطعتها لمشتريات زيت النخيل وسط خلاف سياسي بين البلدين.، بحسب وكالة رويترز.

وأوضح "مهاتير" أن ماليزيا أصغر من أن تتخذ إجراءات انتقامية، وأن عليهم إيجاد طرق ووسائل أخرى للتغلب على الوضع الحالي.

وأوقفت الهند والتي تعد أكبر مشترٍ لزيت النخيل في العالم، هذا الشهر مشترياتها لزيت النخيل من ماليزيا بعد تعليقات مهاتير التي تهاجم سياسات الهند المحلية.

وانتقد رئيس وزراء ماليزيا قانون الجنسية الجديد القائم على الدين في نيودلهي، واتهم الهند بغزو منطقة كشمير المتنازع عليها، كما انتقد قانون الجنسية الهندي مرة أخرى اليوم قائلاً: إنه يعتقد أنه غير عادل إلى حد كبير.

وتراجعت العقود الآجلة لزيت النخيل في ماليزيا بنسبة 10 بالمائة تقريباً الأسبوع الماضي، وهو أكبر انخفاض أسبوعي لها منذ أكثر من 11 عاماً.

مباشر (اقتصاد)

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