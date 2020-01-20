النائب العام اللبناني يخلي سبيل المحتجين الموقوفين الليلة الماضية

جي بي سي نيوز :- أمر المدعي العام للتمييز في لبنان القاضي غسان عويدات، بالإفراج عن المحتجين الذين احتجزوا الليلة الماضية على خلفية أعمال الشغب والاشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة بيروت.

وأصدر عويدات، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد، توجيهات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيل جميع المحتجين الموقوفين باستثناء من صدرت في حقهم مذكرات قضائية في جرائم أخرى.