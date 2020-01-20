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النائب العام اللبناني يخلي سبيل المحتجين الموقوفين الليلة الماضية

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النائب العام اللبناني يخلي سبيل المحتجين الموقوفين الليلة الماضية النائب العام اللبناني يخلي سبيل المحتجين الموقوفين الليلة الماضية

جي بي سي نيوز :-  أمر المدعي العام للتمييز في لبنان القاضي غسان عويدات، بالإفراج عن المحتجين الذين احتجزوا الليلة الماضية على خلفية أعمال الشغب والاشتباكات مع قوات الأمن في العاصمة بيروت.

وأصدر عويدات، حسب الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد، توجيهات إلى الجهات المعنية بإخلاء سبيل جميع المحتجين الموقوفين باستثناء من صدرت في حقهم مذكرات قضائية في جرائم أخرى.

وطال هذا القرار 34 موقوفا يحتجز معظمهم في ثكنة الحلو، وآخرون في ثكنتي ميناء الحصن والرملة البيضاء.

وأصيب في بيروت الليلة الماضية 377 شخصا على الأقل، حسب بيانات الصليب الأحمر والدفاع المدني اللبناني، جراء ما يعد أسوأ موجة عنف شهدها لبنان منذ اندلاع الاضطرابات منتصف أكتوبر الماضي، على خلفية الأزمة الاقتصادية والسياسية المتفاقمة وتعثر جهود تشكيل الجديدة.

 

الوكالة الوطنية للإعلام

 

 

 

 

 

جي بي سي نيوز

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