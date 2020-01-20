"تداول": صفقة خاصة على "الأحساء" بأقل من سعر التداول

الرياض - مباشر: شهد سوق الأسهم السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، تنفيذ صفقة خاصة على سهم شركة الأحساء للتنمية، بأقل من مستويات تداول السهم خلال الجلسة.

ووفقاً لبيانات "تداول"، بلغت قيمة الصفقة 6.06 مليون ريال، من خلال 500 ألف سهم، وتم تنفيذ الصفقة عند سعر 12.12 ريال.

وتم تداول سهم "الأحساء" بجلسة الاثنين بين مستويات 12.32 ريال و12.20 ريال، وهو أعلى وأدنى سعر للسهم حتى هذه اللحظات، على التوالي.

والصفقات الخاصة هي الأوامر التي يتم تنفيذها من خلال اتفاق مستثمر بائع ومستثمر مشترٍ على أوراق مالية محددة، بسعر محدد، بما يتوافق مع ضوابط (تداول)، ولوائح هيئة السوق المالية.

ولا تؤثر الصفقات الخاصة على سعر آخر صفقة، وأعلى وأدنى سعر للسهم، وسعر الافتتاح، وسعر الإغلاق، ومؤشر السوق، أو مؤشرات القطاعات، بينما تؤثر بكميات وقيم التداول.

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