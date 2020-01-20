الكويت والفلبين تناقشان اتفاقية العمالة المنزلية..الشهر المقبل

الكويت - مباشر: تترقب دولة الكويت في النصف الأول من شهر فبراير/ شباط المقبل عقد اجتماع كويتي فلبيني؛ لمناقشة الاتفاقیة العمالیة التي تم التوقیع علیھا عام 2018 وذلك في ضوء علاقات الصداقة بین البلدين، ورغبتھما المشتركة في توطیدھا وتعزیزھا، وتجاوز الأزمة التي طرأت مؤخرًا بما یحقق مصالح الطرفبن.

وحسب بيان لوزارة الخارحية، جاء ذلك في تصريحات للمستشار الرئاسي للعمال الفلبینیین بالخارج الوزیر عبدالله ماماو خلال اجتماعه مع نائب وزیر الخارجیة الكويتي خالد الجارالله.

وبحث الاجتماع عدد من أوجه العلاقات الثنائیة بین البلدین خاصة ما یتصل منھا بالحظر الذي فرضته الفلبین على إرسال العمالة إلى الكویت، بسبب جریمة القتل التي تعرضت لھا إحدى العاملات المنزلیات.

يشار إلى أن تحويلات العمالة الفلبينية من دولة الكويت ارتفعت خلال الـ11 شهراً الأولى من 2019 بنسبة 10.6 بالمائة إلى 676.94 مليون دولار، علماً بأنها كانت تبلغ 612.10 مليون دينار بالفترة نفسها من 2018.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة العمل والتوظيف الفلبينية أن إدارة التوظيف في الخارج قررت الحظر الشامل لنشر العمال في الكويت، منوهة بأن الحظر الشامل تم بناءً على توصية وزير العمل سيلفستر بيلو الثالث، في أعقاب وفاة العاملة الفيلبينية جينيلين فيلافيندي أخيراً في الكويت.

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