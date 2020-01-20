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إنفوجرافيك.. رحلة أسعار الحديد والأسمنت بالسعودية خلال عام 2019

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مباشر - السيد جمال: سجلت الأسمنت بالمملكة العربية ارتفاعات شهرية متواصلة خلال العام 2019، بينما تباينت أسعار الحديد.

ويرصد "مباشر" في الإنفوجرافيك التالي تطور متوسطات أسعار الحديد والأسمنت شهرياً خلال 2019، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية.

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