وزير الإسكان السعودي يتابع تنفيذ 55% من مشروع "سرايا الغروب"

الرياض ـ مباشر: قال الرئيس التنفيذي لشركة دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري، التي تشرف على تطوير مشروع "سرايا الغروب"، بمدينة الخبر السعودية، إنه تم إنجاز نحو 55 بالمائة، من الأعمال الإنشائية للمشروع قبل الموعد المحدد بالجدول التنفيذي.

وأضاف أسامة الخنيزي، وفقا لبيان اطلع عليه "مباشر"، اليوم الاثنين، أن الشركة تعمل بشكل مكثف على تسريع وتيرة تنفيذ الوحدات السكنية ليتسنى تسليمها قبل الموعد المحدد في الخطة الزمنية المتفق عليها.

جاءت تلك التصريحات على هامش زيارة تفقدية لوزير الإسكان ماجد بن عبدالله الحقيل، لمشروع "سرايا الغروب" بمدينة الخبر، والذي تعمل شركة "دار وإعمار للاستثمار والتطوير العقاري" على تطويره لصالح المستفيدين من برامج وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وذلك ضمن الشراكة القائمة بين الوزارة والشركة، وتشمل تطوير 2100 وحدة سكنية في كل من الرياض والخبر.

وكشف الخنيزي أنه سيتم تسليم الدفعة الأولى من وحدات "سرايا الغروب" في الأول من يوليو القادم، على أن يتم تسليم الدفعة الثانية في موعد أقصاه شهر سبتمبر القادم 2020، وذلك قبل 6 شهور من الموعد المحدد.

وأشار إلى أن نسبة حجوزات وحدات المشروع منذ اعتماده واستلام رخصة البيع على الخارطة من "وافي" تجاوزت 92 بالمائة، وتم اعتماد المشروع من قبل معظم البنوك والجهات التمويلية، لإتاحة خيارات تمويلية ميسرة.

ويضم مشروع "سرايا الغروب" بحي العزيزية بمدينة الخبر نحو 116 فيلا سكنية.

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