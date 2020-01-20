دمج مشروع "فلل الأوركيدز" بمدينة الملك عبدالله ببرامج الإسكان السعودية

الرياض- مباشر: وقعت مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في الرياض اتفاقية شراكة مع وزارة الإسكان السعودية لدمج واعتماد مشروع "فلل الأوركيدز" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، كجزء من برامج وزارة الإسكان لتنظيم الدعم السكني للمواطنين ولائحته التنفيذية.

ونقلاً عن وكالة الأنباء السعودية- واس، يضم المشروع الواقع على مساحة 1.58 مليون متر مربع، نحو 2580 وحدة سكنية سيتم تخصيص 2248 فيلا سكنية وتاون هاوس منها لمستفيدي الدعم السكني.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، أحمد بن إبراهيم لنجاوي، إن توقيع الاتفاقية، يأتي في إطار الشراكة والتعاون المستمرين بين الوزارة والمدينة الاقتصادية، التي تهدف من خلالها الوزارة إلى توفير وحدات سكنية ميسورة التكلفة للمواطنين المؤهلين للحصول على الدعم السكني وفقاً لتنظيم الدعم السكني ولائحته التنفيذية.

وأشار لنجاوي إلى أن مشروع "فلل الأوركيدز" أحد برامج جودة الحياة للمدينة الاقتصادية المواكبة لرؤية المملكة 2030 التي من ضمن أهدافها توفير حلول سكنية متنوعة تناسب مستويات الدخل كافة.

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