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السعودية تدين وتستنكر اعتداء ميليشيا الحوثي على مسجد باليمن

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الرياض - مباشر: أعربت وزارة الخارجية "عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الآثم الذي نفذته ميليشيا الحوثي على مسجد في محافظة مأرب، راح ضحيته عشرات القتلى والجرحى".

وأكدت الوزارة في بيان نشر اليوم الاثنين، أن "هذا الهجوم الإرهابي الذي لم يراع إلاً ولا ذمة في استهداف دور العبادة واستباحة دماء اليمنيين، يعكس استهانة تلك الميليشيا الإرهابية بالمقدسات واسترخاصها للدم اليمني".

وجددت وزارة الخارجية التأكيد على وقوف المملكة العربية السعودية إلى جانب اليمن إنساناً وأرضاً، مشيرة إلى أن "هذه الأعمال الإرهابية البشعة تعد تقويضاً متعمداً لمسار الحل السياسي".

 

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