استقرار الدولار الأمريكي عالمياً بعد تطورات اقتصادية

مباشر: استقر الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسة خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع ضعف أحجام التداول وبعد بيانات اقتصادية في أكبر اقتصادين في العالم في نهاية الأسبوع الماضي.

ويتزامن أداء الورقة الخضراء مع عطلة رسمية في الأسواق المالية الأمريكية اليوم احتفالاً بذكرى ميلاد "مارتن لوثر كنج" على أن تستهل تعاملات هذا الأسبوع غداً الثلاثاء.

أظهرت بيانات اقتصادية في الأسبوع الماضي ارتفاع عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية لأعلى مستوى في 13 عاماً، بينما تراجع الإنتاج الصناعي في الولايات المتحدة كما هبطت ثقة المستهلكين بعكس التوقعات.

وبالنسبة للصين، فقد تباطأ نمو اقتصاد الصين لأدنى مستوى في ثلاثة عقود خلال عام 2019 بفعل الطلب الراكد في الداخل والخارج إضافة إلى التوترات التجارية مع الولايات المتحدة ولكن مع ذلك جاءت البيانات متوافقة مع التوقعات.

ووقعت الولايات المتحدة والصين المرحلة الأولى من الصفقة التجارية في البيت الأبيض يوم 15 يناير/كانون الثاني الجاري، مما أدى إلى تضاؤل التوترات التي دامت لأكثر من 18 شهر بين أكبر اقتصادين في العالم.

وعلى الصعيد السياسي، فمن المقرر أن يبدأ مجلس الشيوخ الأمريكي بعقد جلسة مساءلة للرئيس دونالد ترامب غداً الثلاثاء.

وبحلول الساعة 8:20 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر الدولار الأمريكي أمام اليورو عند مستوى 1.1090 دولار، كما استقرت العملة الخضراء أمام نظيرتها اليابانية عند مستوى 110.15 ين.

بينما ارتفع الدولار الأمريكي أمام الجنيه الإسترليني بنحو 0.3 بالمائة ليصل إلى 1.2975 دولار.

واستقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها السويسرية عند مستوى 0.9684 فرنك.

وخلال نفس الفترة، استقر مؤشر الدولار الرئيسي والذي يتبع أداء الورقة الخضراء أمام ست عملات رئيسة أخرى عند مستوى 97.667.