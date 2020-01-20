أخبار عاجلة

جارمين تطلق ساعة ذكية تركز على الخصوصية -
من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
مساء dmc - د. عبدالله عثامنة: كيف تدخلت قطر وتركيا في الشأن الليبي وأمن ليبيا يعتبر من الأمن الدولي -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
حكاية حامد في نحت جذوع شجر الدوم وليف النخيل في الوادي الجديد -
قعدة الصحاب في الويك إند.. فيديو كوميدي من #يونس_ولد_فضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

نمو مفاجئ بأسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر

Google+ Print
نمو مفاجئ بأسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر نمو مفاجئ بأسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر

مباشر: نمت المنتجين في ألمانيا بعكس المتوقع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مع ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الإثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري مقابل استقراره في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في أكبر أوروبي سوف تستقر خلال الشهر الماضي.

وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنحو 0.1 بالمائة كما زادت تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.9 بالمائة، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنحو 0.4 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 تراجعت بنسبة 0.2 بالمائة مقابل انخفاض 0.7 بالمائة في العام المنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب البيانات، فإن أسعار الطاقة تراجعت بنحو 2.4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي كما هبطت أسعار الغاز بنحو 6.3 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.4 بالمائة.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين الأساسي والذي يستثني أسعارا لطاقة، فارتفع بنحو 0.4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي وزاد بنحو 0.2 بالمائة على أساس شهري.

وخلال عام 2019، فإن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنحو 1.1 بالمائة مقارنة مع العام السابق له.

وبحلول الساعة 9:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1086 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
من مصر | ما حجم الفرص الاقتصادية المتاحة بين بريطانيا والدول الإفريقية؟ السفير جمال بيومي يجيب

من مصر | ما حجم الفرص الاقتصادية المتاحة بين بريطانيا والدول الإفريقية؟ السفير جمال بيومي يجيب

من مصر | مصر والمملكة المتحدة تعلنان عن شراكة اقتصادية مشتركة لتنفيذ رؤية مصر 2030

من مصر | مصر والمملكة المتحدة تعلنان عن شراكة اقتصادية مشتركة لتنفيذ رؤية مصر 2030

دافوس 2020.. قادة العالم يبحثون أزمات السياسة والاقتصاد والمناخ

دافوس 2020.. قادة العالم يبحثون أزمات السياسة والاقتصاد والمناخ

"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020