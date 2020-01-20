نمو مفاجئ بأسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر

مباشر: نمت أسعار المنتجين في ألمانيا بعكس المتوقع خلال الشهر الأخير من العام الماضي، مع ارتفاع تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة.

وكشفت بيانات صادرة عن هيئة الإحصاءات الفيدرالية في ألمانيا، اليوم الإثنين، أن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي على أساس شهري مقابل استقراره في الشهر السابق له.

وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن أسعار المنتجين في أكبر اقتصاد أوروبي سوف تستقر خلال الشهر الماضي.

وفي الشهر الماضي، ارتفعت أسعار السلع الوسيطة بنحو 0.1 بالمائة كما زادت تكاليف السلع الاستهلاكية غير المعمرة بنسبة 0.9 بالمائة، في حين تراجعت أسعار الطاقة بنحو 0.4 بالمائة.

أما على أساس سنوي، فإن أسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع الفترة المماثلة من عام 2018 تراجعت بنسبة 0.2 بالمائة مقابل انخفاض 0.7 بالمائة في العام المنتهي في نوفمبر/تشرين الثاني.

وبحسب البيانات، فإن أسعار الطاقة تراجعت بنحو 2.4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي كما هبطت أسعار الغاز بنحو 6.3 بالمائة في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.4 بالمائة.

وبالنسبة لمؤشر أسعار المنتجين الأساسي والذي يستثني أسعارا لطاقة، فارتفع بنحو 0.4 بالمائة في ديسمبر/كانون الأول على أساس سنوي وزاد بنحو 0.2 بالمائة على أساس شهري.

وخلال عام 2019، فإن مؤشر أسعار المنتجين ارتفع بنحو 1.1 بالمائة مقارنة مع العام السابق له.

وبحلول الساعة 9:16 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1086 دولار.