"سيسكو" يقفز لأعلى مستوياته منذ 2007..بعد توقعات إيجابية

مباشر ـ ثابت شحاتة: شهد سهم الشركة السعودية للخدمات الصناعية "سيسكو"، ارتفاعاً ملحوظاً، خلال جلسة اليوم الاثنين، ليواصل مكاسبه للجلسة الثامنة على التوالي، ويقفز لأعلى مستوياته من 2007.

وارتفع السهم 3.7 بالمائة، بحلول الساعة 11:55 بتوقيت السعودية، صعد بها إلى مستوى 22.90 ريال، وهو أعلى مستوى للسهم منذ 30 ديسمبر/كانون الأول من العام 2007.

وتوقعت الراجحي المالية، في تقرير حديث، أن تكون "سيسكو"، من المستفيدين الرئيسيين من رؤية المملكة 2030، إلى جانب الاستفادة من بعض التطورات الأخيرة بالمملكة.

وأوضحت شركة الأبحاث، أن حصول الشركة مؤخراً على عقد امتياز من هيئة الموانئ السعودية؛ لتطوير وتشغيل ميناء جدة الإسلامي يدفعها لاستثمار نحو مليار ريال على مدى السنوات الثلاث المقبلة.

وأعلنت الشركة، في منتصف ديسمبر/كانون الأول الماضي، عن حصول شركة محطة بوابة البحر الأحمر (التابعة لها)، على عقد إسناد، لتطوير وتشغيل محطات الحاويات بميناء جدة الإسلامي.

وبلغت كمية التداول على سهم "سيسكو"، حتى هذه اللحظات نحو 977 ألف سهم، بلغت قيمتها 22.06 مليون ريال، من خلال 767 صفقة.

وجاء المؤشر العام للسوق السعودي باللون الأحمر، في تلك الأثناء، بتراجع هامشي بلغت نسبته 0.06 فاقداً 5.2 نقطة من قيمته، ليصل إلى مستوى 8,444.07 نقطة.

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