سوليدرتي تكافل عند أعلى مستوى بـ5 أشهر بعد تطورات الاندماج

الرياض - مباشر: ارتفع سهم سوليدرتي تكافل خلال تعاملات اليوم الاثنين، عقب الإفصاح عن تطورات بمحادثات للاندماج مع شركة الجزيرة تكافل.

وبحلول الساعة 11:50 بتوقيت الرياض، سجل السهم ارتفاعاً بنسبة 2.11 بالمائة إلى مستوى 13.52 ريال وهو أعلى مستوى للسهم منذ أغسطس/ آب 2019، بعد التداول على 989 ألف سهم، بقيمة 13.43 مليون ريال موزعة على 1.087 ألف صفقة.

وفي تلك الأثناء، تراجع سهم الجزيرة تكافل بنسبة 0.13 بالمائة إلى مستوى 15.34 ريال، من خلال التداول بقيمة 4.97 مليون ريال، من خلال التداول على 342.538 ألف سهم موزعة على 248 صفقة.

وأعلنت كل من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة، للدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج بين الشركتين.

وأوضحت الشركتان، في بيانين لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن مذكرة التفاهم، تتضمن بدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والإكتوارية.

واتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية، وطريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية، كما بنهاية عام 2019م، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص.

وفي تلك الأثناء سجل قطاع التأمين تراجعاً بنسبة 0.18 بالمائة، كما انخفض المؤشر العام للسوق بنسبة 0.05 بالمائة إلى مستوى 8445.42 نقطة ليفقد 3.78 نقطة، بعد التداول على 70.55 مليون سهم بقيمة 1.5 مليار ريال.

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