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ضبط قطع أثرية عرضها 3 أشخاص للبيع بمبلغ 8 ملايين دينار

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ضبط قطع أثرية عرضها 3 أشخاص للبيع بمبلغ 8 ملايين دينار ضبط قطع أثرية عرضها 3 أشخاص للبيع بمبلغ 8 ملايين دينار

جي بي سي نيوز :-  قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان معلومات وردت للعاملين في شعبة امن وقائي العاصمة حول قيام عدد من الاشخاص بعرض مجموعة من القطع الاثرية للبيع مقابل مبلغ 8 ملايين دينار ، حيث جرت متابعة تلك المعلومات والاشخاص المشتبه بهم لضبطهم وما بحوزتهم من قطع اثرية .
واضاف الناطق الاعلامي ان التحقيقات وجمع المعلومات حول المشتبه بهم مكنت المحققين من تحديد هوياتهم وموعد نقلهم لتلك الاثار بواسطة احدى المركبات حيث جرى ايقافها وضبط المشتبه بهم الثلاثة وعثر بداخل المركبة على كتب فخارية ومعدنية وفخاريات وقطع معدنية وزجاجية ومجسمات يعتقد بأن جميعها اثرية .

وتابع الناطق الاعلامي انه بالتحقيق مع الاشخاص المقبوض عليهم اعترف احدهم بحيازة مجموعة اخرى من القطع الاثرية في منزله حيث جرى التحرك للمنزل وبتفتيشه بالطرق القانونية ضبط بداخله مجموعة من المخطوطات ا

 

جي بي سي نيوز

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