الأسهم اليابانية ترتفع في الختام مع تفاؤل المستثمرين

مباشر: صعدت مؤشرات الأسهم اليابانية في ختام تعاملات اليوم الإثنين، مع تفاؤل المستثمرين إضافة إلى ضعف قيمة العملة المحلية لليابان.

وتعافت الأسواق من التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين بعد توقيع المرحلة الأولى من الصفقة التجارية خلال الأسبوع الماضي.

كما جددت البيانات الاقتصادية الأمريكية رغبة المستثمرون في الأصول عالية المخاطر، حيث ارتفعت عمليات بدء بناء منازل جديدة في الولايات المتحدة لأعلى مستوى في 13 عاماً.

وبنهاية الجلسة، ارتفع مؤشر "نيكي" الياباني بنحو 0.2 بالمائة ليغلق عند 24083.5 نقطة، وهو أعلى إغلاق منذ أكتوبر/تشرين الأول 2018.

بينما ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنحو 0.5 بالمائة ليغلق ليصل إلى 1744.2 نقطة.

وبحلول الساعة 8:59 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقرت العملة اليابانية امام نظيرتها الأمريكية عند مستوى 110.12 ين.