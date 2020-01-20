فيديوجراف.. ما هو كنز تونس في 2020 ؟

مباشر: يعد حقل نوارة للغاز الطبيعي كنز تونس في 2020، بعد أن دخل حيز الاستغلال مع بداية العام الجاري، وانتاجه لـ 2.7 مليون متر مكعب يومياً.
ومن المنتظر أن ينعش ميزانية الدولة من خلال زيادة انتاج الغاز بنسبة 50% بنهاية العام الجاري، بنحو 1.1 مليار دولار.
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