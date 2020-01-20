أخبار عاجلة

جارمين تطلق ساعة ذكية تركز على الخصوصية -
من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
مساء dmc - د. عبدالله عثامنة: كيف تدخلت قطر وتركيا في الشأن الليبي وأمن ليبيا يعتبر من الأمن الدولي -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
حكاية حامد في نحت جذوع شجر الدوم وليف النخيل في الوادي الجديد -
قعدة الصحاب في الويك إند.. فيديو كوميدي من #يونس_ولد_فضة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل من مستويات قياسية

Google+ Print
الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل من مستويات قياسية الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل من مستويات قياسية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد المستويات القياسية المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي أداء الأسواق المالية في أوروبا وسط عودة الحذر مجدداً بين المستثمرين قبل انطلاق اجتماعات القمة السنوية لمنتدى دافوس الاقتصادي في الفترة من 21 وحتى 24 يناير/كانون الجاري.

ومن المقرر أن تكون قضايا مثل التغير المناخي والأعمال المستدامة محل تركيز قمة دافوس كما من المرجح أن تكون المخاطر السياسية الأخرى مثل التجارة الدولية وعدم الاستقرار الجيوسياسي ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة اليوم فإن المنتجين في ألمانيا نمت بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع توقعات باستقرار المؤشر.

وتشهد بروكسل اليوم انعقاد اجتماعات مجموعة اليورو، والذي يشهد تجمع وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو.

وفي بداية الجلسة، تراجع قطاع السفر والترفية بنحو 0.5 بالمائة ليقود الخسائر في حين صعدت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 0.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 423.9 نقطة، ليتراجع من أعلى إغلاق سجله في تاريخه بنهاية الأسبوع الماضي.

فيما استقر المؤشر البريطاني "فوتسي" عند مستوى 7677.01 نقطة.

بينما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 13497.6 نقطة كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة مماثلة 0.2 بالمائة إلى 6090.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1091 دولار.

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

إنفوجرافيك.. رحلة أسعار الحديد والأسمنت بالسعودية خلال عام 2019

إنفوجرافيك.. رحلة أسعار الحديد والأسمنت بالسعودية خلال عام 2019

نمو مفاجئ بأسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر

نمو مفاجئ بأسعار المنتجين في ألمانيا خلال ديسمبر

استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ضعف أحجام التداول

استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ضعف أحجام التداول