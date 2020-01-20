الأسهم الأوروبية تتراجع بالمستهل من مستويات قياسية

مباشر: تراجعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في مستهل تعاملات اليوم الإثنين، لتفقد المستويات القياسية المسجلة في نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي أداء الأسواق المالية في أوروبا وسط عودة الحذر مجدداً بين المستثمرين قبل انطلاق اجتماعات القمة السنوية لمنتدى دافوس الاقتصادي في الفترة من 21 وحتى 24 يناير/كانون الجاري.

ومن المقرر أن تكون قضايا مثل التغير المناخي والأعمال المستدامة محل تركيز قمة دافوس كما من المرجح أن تكون المخاطر السياسية الأخرى مثل التجارة الدولية وعدم الاستقرار الجيوسياسي ضمن جدول أعمال الاجتماع.

وبحسب بيانات اقتصادية صادرة اليوم فإن أسعار المنتجين في ألمانيا نمت بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر ديسمبر/كانون الأول مقارنة مع توقعات باستقرار المؤشر.

وتشهد بروكسل اليوم انعقاد اجتماعات مجموعة اليورو، والذي يشهد تجمع وزراء المالية للدول الأعضاء في منطقة اليورو.

وفي بداية الجلسة، تراجع قطاع السفر والترفية بنحو 0.5 بالمائة ليقود الخسائر في حين صعدت أسهم شركات النفط والغاز بنسبة 0.4 بالمائة.

وبحلول الساعة 8:04 صباحاً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 0.2 بالمائة إلى 423.9 نقطة، ليتراجع من أعلى إغلاق سجله في تاريخه بنهاية الأسبوع الماضي.

فيما استقر المؤشر البريطاني "فوتسي" عند مستوى 7677.01 نقطة.

بينما انخفض المؤشر الألماني "داكس" بنحو 0.2 بالمائة مسجلاً 13497.6 نقطة كما هبط المؤشر الفرنسي "كاك" بنسبة مماثلة 0.2 بالمائة إلى 6090.6 نقطة.

وخلال نفس الفترة، استقر اليورو مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 1.1091 دولار.