السوق السعودي يرتفع بالتعاملات المبكرة بدعم البنوك

الرياض - مباشر: استهل المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة يوم الاثنين على ارتفاع مدفوعاً بالأداء الإيجابي لقطاع البنوك الأعلى وزناً بالمؤشر.

وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت الرياض، سجل المؤشر العام للسوق ارتفاعاً بنسبة 0.12 بالمائة إلى مستوى 8459.10 نقطة ليربح نحو 9.89 نقطة.

وبلغت كمية التداول نحو 33.32 مليون سهم بقيمة بلغت 680.42 مليون ريال من خلال 38.05 ألف صفقة.

وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية بنسبة 3.16 بالمائة، وتلاه سهم سوليدرتي تكافل بنسبة 3.02 بالمائة، ثم سهم مهارة بنسبة 2.18 بالمائة.

وفي المقابل، تصدر سهم أسيج التراجعات بنسبة 1.72 بالمائة، كما تراجع سهم دور بنسبة 1.51 بالمائة.

وكان سهم دار الأركان الأنشط من ناحية الكميات بنحو 3.8 مليون سهم، فيما تصدر سهم مهارة السيولة بنحو 58 مليون ريال.

وارتفع قطاع البنوك بنسبة 0.29 بالمائة، كما ارتفع قطاع المواد الأساسية بنسبة 0.20 بالمائة.

وأنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة أمس الأحد، على تراجع متأثراً بهبوط قطاع الطاقة والبنوك بنسبة 0.12 بالمائة إلى مستوى 8449.29 نقطة، ليفقد نحو 10.51 نقطة.

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