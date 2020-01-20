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النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوع مع مخاوف نقص الإمدادات

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النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوع مع مخاوف نقص الإمدادات النفط يصعد لأعلى مستوى في أسبوع مع مخاوف نقص الإمدادات

مباشر: ارتفعت النفط لأعلى مستوياتها فيما يزيد عن أسبوع خلال تعاملات اليوم الإثنين، مع مخاوف بشأن نقص الإمدادات من ليبيا.

واستفاد الذهب الأسود بشكل ملحوظ بعد إغلاق اثنين من أكبر حقول إنتاج النفط في ليبيا على خلفية الحصار العسكري، الأمر الذي يمهد الطريق أما انخفاض حاد في إمدادات الدولة العضو في أوبك.

وقالت مؤسسة النفط الوطنية في ليبيا أمس الأحد إنه عملية إغلاق حقلين كبيرين للنفط في الجنوب الغربي قد بدأت، بعد أن أغلقت القوات الموالية للجيش الوطني الليبي خط أنابيب.

وكانت أسعار النفط تراجعت في الفترة الأخيرة بعد تهدئة التوترات الجيوسياسية بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 7:48 صباحاً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس/آذار بأكثر من 1 بالمائة ليصل إلى 66.53 دولار للبرميل.

وكان خام برنت سجل 66 دولاراً للبرميل في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 9 يناير/كانون الثاني الجاري.

كما زاد سعر العقود المستقبلية للخام الأمريكي نايمكس تسليم شهر فبراير/شباط بنسبة تزيد عن 0.9 بالمائة مسجلاً 59.09 دولار للبرميل، بعد أن وصل إلى 59.73 دولار للبرميل في وقت سابق من التعاملات وهو أعلى مستوى منذ 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

مباشر (اقتصاد)

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