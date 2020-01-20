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استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ضعف أحجام التداول

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استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ضعف أحجام التداول استقرار أسعار الذهب عالمياً وسط ضعف أحجام التداول

مباشر: استقرت  الذهب عالمياً خلال تعاملات اليوم الإثنين، وسط ضعف أحجام التداول وبعد بيانات اقتصادية إيجابية في نهاية الأسبوع الماضي.

ويأتي أداء الذهب وسط ضعف أحجام التداول على خلفية توقف البورصة الأمريكية عن العمل اليوم احتفالاً بذكرى ميلاد "مارتن لوثر كنج" الناشط الحقوقي الذي دعا إلى المساواة وإنهاء التمييز العنصري.

كما تعرض المعدن إلى ضغوط ملحوظة، بعدما جددت البيانات الاقتصادية الأمريكية القوية شهية المستثمرون حيال الأصول ذات المخاطر المرتفعة.

وفي الأسبوع الماضي، كشفت بيانات اقتصادية أن الصين نما بنسبة 6.1 بالمائة خلال عام 2019 بما يتوافق مع التوقعات.

وفي الولايات المتحدة، تراجعت فرص العمل المتاحة لأدنى مستوى في عامين، كما أن عمليات بدء بناء المنازل الأمريكية ارتفعت بنحو 17 بالمائة مسجلة أعلى مستوى في 13 عاماً.

وينتظر المستثمرون أول اجتماع للسياسة النقدية لبنك الفيدرالي الأمريكي في وقت لاحق من الشهر الجاري، وسط توقعات بتثبيت معدل الفائدة.

وبحلول الساعة 7:21 صباحاً بتوقيت جرينتش، استقر سعر العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير/شباط عند مستوى 1560.50 دولار للأوقية.

بينما ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن بنحو 0.3 بالمائة أو ما يعادل 5 دولارات ليصل إلى 1561.27 دولار للأوقية.

وخلال نفس التوقيت، استقر المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية أخرى عند 97.614.

مباشر (اقتصاد)

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