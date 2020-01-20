"البحري" تمدد عقد خدمات لوزارة الداخلية السعودية لمدة عام

الرياض - مباشر: أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري، عن تلقيها خطاباً من وزارة الداخلية السعودية، بالموافقة على تمديد عقد خدمات نقل وشحن لوزارة لمدة سنة.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول" اليوم الاثنين، أنه من المتوقع انتهاء العقد في 17 فبراير/شباط من العام 2021.

وأشارت إلى أنه سيستمر ظهور الأثر المالي لهذا العقد اعتباراً من بدء سريان التمديد وحتى انتهاء مدته.

وبينت الشركة أنها وقعت هذا العقد مع وزارة الداخلية في فبراير/ شباط 2015، لمدة 5 سنوات.

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