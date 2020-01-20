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مساهمو "وفا للتأمين" يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

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مساهمو "وفا للتأمين" يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة مساهمو "وفا للتأمين" يرفضون إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة

الرياض ـ مباشر: رفضت الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة الهندية للتأمين التعاوني (وفا للتأمين)، في اجتماعها أمس الأحد، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام 2018.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أنه تم التصويت خلال الجمعية بعدم الموافقة على تقرير مجلس الإدارة، ومراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/كانون الأول 2018م.

ورفضت الجمعية صرف المكافأة السنوية لأعضاء مجلس الإدارة، كما رفضت إجازة أعمال مجلس الإدارة، من تاريخ انتهاء دورته في 18 ديسمبر/كانون الأول 2019، وحتى موعد انعقاد الجمعية.

ووافقت الجمعية على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للشركة للدورة القادمة التي تستمر لمدة 3 سنوات، كما وافقت على تعديل لائحة حوكمة الشركات، ولائحة لجنة المراجعة، ولجنة الترشيحات والمكافآت.

وأكدت الشركة أنها خاضعة حالياً لإجراء إعادة التنظيم المالي بموجب نظام الإفلاس السعودي.

وأعلنت الشركة، في 9 يناير/كانون الثاني الجاري، عن اعتماد الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض قائمة المطالبات النهائية الخاصة بإجراءات إعادة التنظيم المالي.

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