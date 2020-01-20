الجزيرة تكافل وسوليدرتي السعودية توقعان مذكرة تفاهم معدلة بشأن الاندماج

الرياض ـ مباشر: أعلنت كل من شركة سوليدرتي السعودية للتكافل، وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، عن توقيع مذكرة تفاهم معدلة غير ملزمة، للدخول في مناقشات فيما يتعلق بتفاصيل الشروط والأحكام لعملية الاندماج بين الشركتين.

وأوضحت الشركتان، في بيانين لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن مذكرة التفاهم، تتضمن بدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية والإكتوارية.

واتفقت الشركتان بشكل مبدئي على أن أساس التقييم سيكون بإستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية، وطريقة القيمة الدفترية المُعدلة لحقوق الملكية، كما بنهاية عام 2019م، بعد إجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعاً لنتائج الفحص.

وتتضمن الاتفاق، تعديل القيمة الدفترية لحقوق الملكية الخاصة بشركة الجزيرة تكافل تعاوني، بشأن صافي الأصول المدمجة الخاصة بمحفظة التأمين التكافلي المنقولة من بنك الجزيرة إلى الشركة، كما في بداية عام 2020م.

كما يتم تعديل القيمة الضمنية لكل من محفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والإدخار، الخاصة بشركة الجزيرة تكافل، ومحفظة وثائق التأمين التكافلي لتأمين الحماية والإدخار المنقولة من بنك الجزيرة إلى الشركة، كما في بداية عام 2020م.

واتفقت الشركتان على أن يتم احتساب نسبة التبادل ما بين مساهمي شركة سوليدرتي وشركة الجزيرة تكافل تعاوني، باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين، بحسب التاريخ المتفق عليه بين الطرفين والمحدد بنهاية عام 2019م.

وتم الاتفاق على أن تقوم شركة الجزيرة تكافل تعاوني عند اكتمال الاندماج بإصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي مقابل كافة الأسهم المصدرة.

وينتهي العمل بمذكرة التفاهم المعدلة بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج، أو حلول 30 سبتمبر / أيلول 2020م.

وأعلنت كل من شركة الجزيرة تكافل تعاوني، وشركة سوليدرتي السعودية للتكافل، في يونيو / حزيران الماضي عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة، لتقييم جدوى اندماج الشركتين.

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