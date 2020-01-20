"تشب" توقع عقد تأمين بـ14.8 مليون ريال..وتحدد موعد الأثر المالي

الرياض- مباشر: أعلنت شركة تشب العربية عن توقيع عقد لتقديم تغطيات تأمينية متعددة لشركة صناعات الخير للكيماويات غير العضوية "أنوكيم" بقيمة 14.81 مليون ريال.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول" اليوم الإثنين، أن العقد يتضمن توفر تغطيات تأمينية مختلفة لمشروع إنشاء مجمع صناعي لإنتاج رماد الصودا وكلوريد الكالسيوم بمدينة رأس الخير الصناعية.

وأشارت الشركة الى أن مدة العقد ستكون طوال مدة المشروع بدء من 15 يناير/ كانون الثاني الجاري وحتى 1 فبراير/ شباط لعام 2023.

ونوهت إلى أن قيمة العقد تمثل أكثر من 5 بالمائة من الإيرادات وفقاً للقوائم المالية المدققة لعام 2018.

كما أوضحت أن الأثر المالي والفترة التي سينعكس عليها للعقد سوف يظهر اللمالي في النتائج المالية للربع الأول من عام 2020.

وأكدت الشركة أنه لم يتم منح أية معاملة تفضيلية في هذه السياسة وأنها ضمن النشاط التجاري المعتاد للشركة.

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