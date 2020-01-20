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"البحري" توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني

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"البحري" توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني "البحري" توصي بتوزيع ريال للسهم عن النصف الثاني

الرياض ـ مباشر: أوصى مجلس إدارة الشركة الوطنية للنقل البحري، بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019، بواقع ريال واحد للسهم.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، اليوم الاثنين، أن قيمة التوزيعات 393.75 مليون ريال، يتم توزيعها على 393.75 مليون سهم.

وأشارت إلى أن أحقية التوزيعات لمساهمي الشركة المسجلين، بنهاية ثاني يوم تداول، يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة، التي ستقر التوزيعات.

كما نوهت إلى أنه سيتم الإعلان عن موعد الجمعية العامة، وتاريخ التوزيعات في موعد لاحق.

وارتفعت أرباح الشركة خلال الربع الثالث من العام 2019 نحو 80.5 بالمائة إلى 146.73 مليون ريال، مقابل 81.28 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2018.

وقرر مجلس إدارة الشركة، في سبتمبر/أيلول الماضي، توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2019، بواقع نصف ريال (50 هللة) للسهم.

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