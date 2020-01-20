محللون: نتائج الشركات المحرك الأكبر لأسواق الخليج

مباشر- محمود جمال: قال محللون لـ"مباشر" إن النتائج السنوية وخطط التوزيعات لدى الشركات المدرجة ستكون هي المحرك الأكبر للمستثمرين بأسواق الخليج خلال جلسات الأسبوع الجاري.

و في نهاية جلسة أمس، تراجعت أغلب أسواق الخليج، حيث انخفض السوق السعودي بفعل الاداء السلبي لسهم "أرامكو" الذي سجل التراجع الثالث على التوالي، فيما خالفت بورصة دبي الاتجاه العام لأسواق المنطقة بعد أن ارتفع مؤشرها بنسبة 1.2 بالمائة.

وقال إبراهيم الفيلكاوي المستشار الاقتصادي لـ "مباشر" إن البوصلة الرئيسية للأسواق ستكون النتائج السنوية وهو ما أظهره أداء السوق السعودي في جلسة الأمس.

وأشار إلى أن الفرص الاستثمارية ما زالت مواتية بالأسواق حيث أن الأسعار إلى مستويات لم تشهدها منذ سنوات خلال التوترات الجيوسياسية التي اندلعت في مطلع الشهر الجاري بالعراق.

وفي نهاية جلسة أمس تراجعت أسهم المراعي 0.9 بالمائة بعد أن تراجعت أرباحها بالربع الرابع من 2019 بنسبة 16 بالمائة بفعل زيادة التكلفة.

استقرار الأوضاع

ومن جانبه، قال خبير أسواق الأسهم محمد عبد الهادي لـ"مباشر"، فإن جميع مؤشرات البورصات العربيه ارتفعت في ختام تعاملات نهايه الاسبوع الماضي بفعل استقرار الأوضاع وانخفاض نبره التوترات والحرب الجيوسياسيه بين إيران وأمريكا.

وأشار إلى أن بورصه السعوديه ارتفعت في الأسبوع الماضي قرب 8450 نقطة وبالتالي قد يقترب من المقاومه 8600 ثم 8750 نقطة بدافع خلال الفتره القادمه من اسهم التامين التي سوف تقود البورصه السعوديه.

وأكد أنه خلال الفتره القادمه والتوجه الحكومي باتجاه التامين نظرا المواسم العمره بخلاف ان البورصه السعوديه مقبله علي زياده رؤوس أموال مما سوف يرتفع سيوله السوق بعد ذياده رؤس أموالها.

وبين أن باقي الأسواق فهي علي تباين، حيث سوق الكويت الذي اتجه اتجاه عرضي مغلقا عند 6234 نقطه وخاصه بعد خصخصه البورصة وكان اتجاها إيجابي بخلاف جميع البورصات ولكن قد تخترق نقطه المقاومه ليستطيع اختراق 6400 بالفتره القادمه .

وقد ارتفعت بورصه دبي وآدابها مرتبط بالسوق السعودي واستقرار الوضع السياسي بالمنطقة مغلقه عند 2828 نقطة بجلسه الخميس الماضي التي من المتوقع اختراقها خاصه ان البورصه الأمريكيه أغلقت علي ارتفاع محققه نقاط ارتفاع عاليه مدعومه بورصه دبي نتايج اعمال الشركات التي حققت ارتفاعات في الربع الأخير من السنة الماضية.

نتائج الشركات

وتوقع السيد أبو حليمة خبير أسواق المال لـ"مباشر" استمرار أرتفاع جميع البورصات الخليجية خلال الاسبوع الجاري بعد هدوء التوترات الجيوسياسية نتيجة توقيع المرحلة الأولى من الاتفاق التجاري بين واشنطن وبكين.

ورجح أن مؤشر سوق الأسهم السعودية ينتظر اعلان نتائج الشركات للربع الرابع من 2019 والذي سيؤدي لإرتفاع المؤشر العام وارتفاع السيولة النقدية تدريجيا خلال الربع الأول من 2020

وأشار إلى أن زيادة حصة المحافظ المالية في شركات الإسمنت والبتروكيماويات والبنوك نتيجة الأرباح والتوزيعات النقدية المنتظر إعلانها في خلال الربع الأول من 2020 والتي ستؤدي لزيادة حجم التداولات في السوق السعودي.

وتوقع قيام الشركات المدرجة في سوق الأسهم السعودية بزيادة رؤوس أموالها في 2020 من خلال أسهم المنحة عن طريق إصدار أسهم بالقيمة الاسمية للسهم تمنحها الشركات لمساهميها كجزء من عملية توزيع الأرباح بهدف زيادة معدلات النمو وتحقيق استراتيجيتها المستقبلية من التمويل مما يعكس قوة المركز المالي للشركة.

ومن الناحية الفنية، أوضح أن المؤشر العام للسوق السعودي بإستقراره حول 8405 نقطة سيستهدف مستوى المقاومة 8627 نقطة ومع العلم بإن دعمه 8209 نقطة، فيما توقع لمؤشر الكويت أن يتحرك بين مستوى الدعم 7056 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 7146 نقطة.