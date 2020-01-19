بيروت تلملم جراحها.. 400 مصاب في صدامات مع الأمن

جي بي سي نيوز :- بعد ليلة "عنيفة" تخللها اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن في وسط بيروت السبت، استفاقت العاصمة اللبنانية الأحد على مشاهد تكسير طالت بعض واجهات المحلات والمصارف، وآلاف الحجارة المرمية أرضاً.

وفي حصيلة جديدة للمصابين الذين سقطوا من الطرفين، أعلن الدفاع المدني سقوط نحو نحو 400 جريح في صدامات الأمس.

وكان المتظاهرون ألقوا المفرقعات النارية باتجاه القوى الأمنية في محيط ساحة النجمة(مقر البرلمان وسط بيروت)، كما رموا الفواصل الحديدية تجاههم محاولين اقتحام السياج الحديدي.

في حين اتهم محتجون قوى الأمن بإطلاق الرصاص المطاطي في محيط البرلمان، لذا قاموا برشق قوى الأمن بالحجارة. ي

في المقابل، أعلن الأمن الداخلي اللبناني أمس تعرض بعض المتظاهرين بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب.

وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت، السبت، مرددين شعار "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكاً شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

ولاحقاً، جنح عدد من المتظاهرين إلى العنف غير المبرر عبر تحطيم واجهات بعض المحال التجارية والمصارف وسط بيروت.

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