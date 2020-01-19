محمد صلاح يتساوى مع مانى....تعرف على ترتيب هدافي الدوري الانجليزي

نجح الفرعون المصري لاعب فريق ليفربول الإنجليزي في تسجيل الهدف الحادي عشر له في هذا الموسم من مباريات الدوري الإنجليزي، وذلك بعد أن نجح صلاح في تسجيل ثاني أهدافه في لقاء اليوم مع فريق مانستر يونايتد، وذلك خلال المباراة التي انتهت بفوز ليفربول بهدفين نظيفين، خلال المباراة التي كانت على ملعب أنفيلد، وذلك خلال المباراة الأخيرة من منافسات الجولة رقم 23 من البريميرليج.

محمد صلاح

يذكر أن محمد صلاح قد تساوى بعد هدفه اليوم مع اللاعب السنغالي ساديو ماني الذي يلعب معه في الفريق، حيث يمثل كلا منهم 11 هدف، كما يمتلك اللاعب هاري كين هداف فريق توتنهام ورحيم سترلينج نجم مانشستر سيتي نفس عدد الأهداف.

وقد نجح محمد صلاح اليوم في فك عقدته، بتسديدة هدفا في شباك مانشستر يونايتد، للمرة الأولى بعد خمسة مباريات في مواجهته لهم.

يذكر أن اللاعب جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي يحتل صدارة هداف الدوري الإنجليزي برصيد أهداف بلف 17 هدفا يليه النجم الأرجنتيني سيرجيو لاعب فريق مانشستر سيتي برصيد أهداف 15 هدفا.