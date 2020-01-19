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4 تغيرات متباينة في حصص كبار ملاك السوق السعودي

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الرياض - مباشر: شهدت سوق المال "تداول" 4 تغيرات خلال تسوية تعاملات جلسة الأربعاء، الموافق 15 يناير/ كانون الثاني، الجاري.

وجاء تغير وحيد بالزيادة من نصيب الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية، والخفض في الحصص بثلاث شركات هي: "مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية، والشركة السعودية للصناعات المتطورة، وصندوق تعليم ريت".

وذلك على النحو الموضح أدناه:

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