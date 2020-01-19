ابيكورب السعودية تتفق مع "يلو.دوور.اينيرجي" لتوليد الطاقة الشمسية بنظام التأجير

الدمام – مباشر: وقعت الشركة العربية للاستثمارات البترولية (ابيكورب)، اتفاقيتين مع (يلو دوور اينيرجي)، الشركة المتخصصة بتطوير محطات الطاقة الشمسية ومقرها الإمارات العربية المتحدة، لتركيب ألواح شمسية في مقرها بالدمام وتجهيز المبنى بتقنيات موفرة للطاقة.

وذكرت ابيكورب في بيان اليوم الأحد، أن هاتان الاتفاقيتان تمثلان أول مشروع تنفذه يلو دوور اينيرجي في المملكة العربية السعودية في إطار وتيرة النمو المتسارعة التي تشهدها أعمال الشركة في المنطقة.

وأضافت أن التجهيزات الجديدة ستساهم في السنة الأولى من تشغيلها في تقليص انبعاثات الكربونية لمقر ابيكورب بمقدار 2,000 طناً وتوليد ما يصل إلى 718 ميجاواط/ساعة من الطاقة النظيفة، فضلاً عن خفض تكاليف الطاقة بنحو 35 في المئة، ومن المتوقع أن يكتمل بحلول نهاية عام 2020.

وأشارت الشركة، إلى أن التجهيزات التي ستوفرها يلو دوور اينيرجي تشمل حلولًا لتعزيز كفاءة أنظمة التكييف والتبريد، وتركيب أكثر من 3,500 لمبة LED مرتبطة بنظام تحكم ذكي، إضافة إلى تركيب ألواح شمسية بمساحة 4،300 متر مربع داخل هيكل مخصص لها على سطح مبنى المقر الرئيسي لابيكورب.

وقال الرئيس التنفيذي لابيكورب أحمد علي عتيقة: "نأمل من خلال قيامنا بالاستثمار في مثل هذه المبادرات الخضراء أن نكون مثالاً يُحتذى به".

من جهته قال الرئيس التنفيذي والشريك المؤسس لشركة يلو دوور اينيرجي جيريمي كرين: "تعدّ اتفاقيتي توليد الطاقة الشمسية بنظام التأجير وتوفير الطاقة المشتركة مع ابيكورب باكورة مشاريعنا التي نأمل تنفيذها في المملكة".

جدير بالذكر أن ابيكورب ساهمت إلى جانب مجموعة من البنوك الدولية والإقليمية في عام 2019، باستثمار 65 مليون دولار أمريكي في يلو دوور اينيرجي لدعم الاستثمارات في قطاع الطاقة الشمسية وحلول كفاءة الطاقة في الأسواق الناشئة، حيث تعكف الشركة حالياً على توليد نحو 100 ميجاواط من الطاقة الشمسية في كل من الإمارات العربية المتحدة والأردن وباكستان ومصر.

هذا ووفقاً لوزارة الطاقة، فقد وضعت المملكة العربية السعودية استراتيجية طموحة للطاقة المتجددة تستهدف إضافة 60 جيجاوات من الطاقة النظيفة إلى شبكة الطاقة الوطنية بحلول عام 2030، منها 40 جيجاوات من محطات الطاقة الشمسية الضوئية، و16 جيجاوات من توربينات الرياح، و2.7 جيجاوات من الطاقة الشمسية المركزة.

ترشيحات

ترسية منافسة لوزارة الحرس الوطني على "رعاية" بـ278.5 مليون ريال

"الحبتور" الإماراتية تكشف عن مشروع سياحي جديد في السعودية

تفاصيل أسعار السع الغذائية والخضروات والفاكهة بالأسواق السعودية خلال ديسمبر

مؤشر"بيج ماك" يكشف القيمة الحقيقة لعملات دول الخليج ومصر