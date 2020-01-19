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بالفيديو : الأمن اللبناني يهيب بالمتظاهرين الابتعاد عن بؤر الشغب

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جي بي سي نيوز :- وجه الأمن اللبناني نداء لـ"المتظاهرين السلميين" اليوم السبت، دعاهم فيه للابتعاد عن بؤر الشغب في محيط مجلس النواب ببيروت.

ونشر حساب "قوى الأمن الداخلي" تغريدة على "تويتر" أوضح فيها أنه "يجري التعرض بشكل عنيف ومباشر لعناصر مكافحة الشغب على أحد مداخل مجلس النواب، لذلك نطلب من المتظاهرين السلميين الابتعاد عن مكان أعمال الشغب حفاظا على سلامتهم".

وتوافد آلاف المتظاهرين على شوارع بيروت اليوم السبت، واتجه آخرون نحو مجلس النواب الذي شهد محيطه اشتباكات بين المحتجين وقوات مكافحة الشغب التي تعرضت للرشق بالحجارة.

وردد المحتجون شعارات بينها "الشعب يريد إسقاط النظام"، فيما نصبت قوات الأمن حواجز حديدية وأسلاكا شائكة عند مداخل مجلس النواب، قبل أن تلجأ لاستخدام خراطيم المياه لتفريق المتظاهرين.

المصدر: "تويتر" + RT

 

 

 


جي بي سي نيوز

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