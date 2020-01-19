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"الحبتور" الإماراتية تكشف عن مشروع سياحي جديد في السعودية

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"الحبتور" الإماراتية تكشف عن مشروع سياحي جديد في السعودية "الحبتور" الإماراتية تكشف عن مشروع سياحي جديد في السعودية

دبي - مباشر: أكد رجل الأعمال الإماراتي ورئيس مجلس إدارة "مجموعة الحبتور"، خلف الحبتور، أن المجموعة تعتزم الاستثمار في في مشروع سياحي بالتعاون مع هيئة السياحة.

وأوضح خلف الحبتور في تصريحات لـ"عرب نيوز"، أن المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط قبل الحصول على الموافقات الرسمية.

وأضاف الحبتور أبرز مليارديرات الإمارات، أن موقع المشروع الجديد سيكون خارج مدينة الرياض، وسيكون مماثلا لـ"الحبتور سيتي" في دبي ولكن على نطاق أكبر بكثير.

ونوه الحبتور أن المشروع الجديد سيحقق جانباً كبيراً من مستهدفات رؤية المملكة 2030 في قطاع السياحة.

وأشار إلى أنه سيضم فنادق ومطاعم ومسارح ومساحات تجزئة ومجمعات سكنية بمساحة إجمالية تصل إلى 7 ملايين متر مربع، إضافة إلى بحيرات وشواطئ.

وقال عن رؤية 2030 "المخطط الرئيسي" أنها ستغير من مستقبل المملكة فيما يتعلق بالاستثمار والزائرين والسياح. 

وبدأت مجموعة الحبتور كشركة هندسية صغيرة في عام 1970، واليوم تأتي بين مجموعات الشركات الأكثر تواجدا في المنطقة، بالعديد من القطاع مثل الضيافة والسيارات والعقارات والتعليم والنشر. 

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