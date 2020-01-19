بالفيديو : سلاح جديد في الشارع اللبناني يشتت تركيز رجال الأمن

جي بي سي نيوز :- لجأ المتظاهرون اللبنانيون في بيروت لاستخدام أشعة الليزر بشكل مكثف اليوم السبت، أثناء أعمال شغب في محيط مجلس النواب.

واستخدم المتظاهرون أشعة الليزر الخضراء لمحاولة التأثير على رؤية وتركيز عناصر الأمن الذين استخدموا بدورهم خراطيم المياه لتفريق المحتجين.

واحتدمت أعمال العنف في محيط مجلس النواب بعد أن وجهت الشرطة نداء لـ"المتظاهرين السلميين"، دعتهم فيه للابتعاد عن بؤر الشغب في محيط مجلس النواب ببيروت.

ومنذ الاحتجاجات التي دفعت رئيس الوزراء سعد الحريري للاستقالة في أكتوبر الماضي، فشل لبنان في الاتفاق على حكومة جديدة أو خطة إنقاذ للاقتصاد المثقل بالديون، فيما فقدت الليرة اللبنانية نصف قيمتها تقريبا وأدى ذلك إلى ارتفاع الأسعار وانهيار الثقة في البنوك.

المصدر: RT