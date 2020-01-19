ترسية منافسة لوزارة الحرس الوطني على "رعاية" بـ278.5 مليون ريال

الرياض – مباشر: أعلنت الشركة الوطنية للرعاية الطبية (رعاية)، اليوم الأحد، عن ترسية منافسة وزارة الحرس الوطني؛ والخاصة بتأمين خدمة التنويم (حسب الطلب) للمرضى المحتاجين لرعاية طبية بسيطة.

وقالت الشركة، في بيان لها على "تداول"، إن قيمة العقد الموقع تصل إلى 278.5 مليون ريال، شاملة ضريبية القيمة المضافة.

وأضافت "رعاية"، ان مدة العقد تمتد إلى 3 سنوات.

وأوضحت، أنه سيتم الإعلان لاحقاً عن أي مستجدات بهذا الشأن متى ما توافرت.

وأنهى سهم الشركة تعاملات اليوم على ارتفاع نسبته 0.10 بالمائة، لمستوى 47.70 ريال.

ترشيحات:

تفاصيل أسعار السع الغذائية والخضروات والفاكهة بالأسواق السعودية خلال ديسمبر

السعودية للكهرباء: بدء تنفيذ مشروع العدادات الذكية قريباً

السعودية ترفع استثماراتها بالسندات الأمريكية 5.8% خلال نوفمبر

أكثر من مليوني مسافر يعبرون جسر الملك فهد للبحرين

السعودية.. 2019 يشهد أكبر زيادة بأعداد الاستثمارات الأجنبية بـ10 سنوات

السعودية ترفع حظر استيراد المواشي الحية من إسبانيا وألبانيا