"عناية" تعين مستشارا ماليا لإدارة تخفيض رأس المال

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة عناية السعودية للتأمين التعاوني، عن تعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية مستشاراً مالياً لإدارة عملية تخفيض رأس المال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، انها سوف تقوم بالإعلان عن أية تطورات مستقبلية بخصوص تخفيض رأس المال في حال توفرها.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، أمس السبت بتخفيض رأس المال 50 بالمائة من 300 مليون ريال إلى 150 مليون ريال لإطفاء خسائر متراكمة.

وارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة إلى نحو 124.68 مليون ريال، بنهاية النتائج المالية للربع الثالث من 2019، تمثل 41.56 بالمائة من رأس المال.

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