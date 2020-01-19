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"أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي

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"أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي "أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع مصرف الراجحي

 الرياض- مباشر: أعلنت الشركة للتسويق "أسواق المزرعة" عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية تعتمد نظام التمويل الإسلامي مع مصرف الراجحي  لمدة عام.

وأوضحت الشركة بحسب بيان نشر على "تداول" يوم الأحد، أن قيمة التمويل تبلغ نحو 200 مليون ريال، وتمتد مدته من 30 ديسمبر/ كانون الأول 2019 إلى 30 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.

وتتضمن الضمانات المقدمة مقابل التمويل في سندات لأمر مقدمة من الشركة السعودية للتسويق "أسواق المزرعة" مشيرة إلى أن الهدف من القرض هو تمويل متطلبات رأس المال العامل.

أعلنت الشركة السعودية للتسويق (أسواق المزرعة)، خلال ديسمبر/ كانون الأول الماضي، عن توقيع تجديد اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك السعودي الفرنسي، بنحو 112 مليون ريال.

وجددت الشركة، في أكتوبر / تشرين الأول الماضي، اتفاقية تسهيلات مصرفية مع البنك الأهلي التجاري، بقيمة 105.5 مليون ريال.

ترشيحات:

"أسواق المزرعة" تجدد اتفاقية تمويل مع السعودي الفرنسي

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