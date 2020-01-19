أخبار عاجلة

جارمين تطلق ساعة ذكية تركز على الخصوصية -
كيف يمكنك استخدام تطبيق Your Phone لإجراء المكالمات من حاسوبك؟ -
صفقة اليوم.. احترف أدوات تحليل البيانات من مايكروسوفت مع خصم 98% -
هواوي تعلن عن قائمة الهواتف التي ستحصل على أندرويد 10 في الأسواق العالمية -
5 نصائح لتسريع أداء هاتفك الذي يعمل بنظام أندرويد -
مؤسس سناب شات يحب تيك توك ويتوقع تفوقه على إنستاجرام -
من مصر | وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي يبحثون سبل وقف إطلاق النار في ليبيا -
مساء dmc - د. عبدالله عثامنة: كيف تدخلت قطر وتركيا في الشأن الليبي وأمن ليبيا يعتبر من الأمن الدولي -
ملعب أون - لقاء مع ماهر جنينه محلل الكرة الإفريقية | الأثنين 20 يناير 2020 | الحلقة الكاملة -
حكاية حامد في نحت جذوع شجر الدوم وليف النخيل في الوادي الجديد -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. مباشر (اقتصاد)

"عذيب للاتصالات" توضح الموعد الأخير لمعالجة الخسائر المتراكمة

Google+ Print
"عذيب للاتصالات" توضح الموعد الأخير لمعالجة الخسائر المتراكمة "عذيب للاتصالات" توضح الموعد الأخير لمعالجة الخسائر المتراكمة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، عن عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعدة تواريخ هامة، بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 51.63 بالمائة من رأس المال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ مجلس إدارة الشركة، بالخسائر المتراكمة، بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة يعلن عن موعد الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، في موعد أقصاه نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بحسب المادة 150 من نظام الشركات .

وبينت أن آخر موعد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، هو الأول من مارس/ آذار 2020.

كما نوهت الشركة إلى أنه في حال عدم انعقاد الجمعية، خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار، بهذا الشأن، فسوف تُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالإنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50 بالمائة من رأس المال.

وكشفت الشركة، اليوم الأحد، عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50 بالمائة من رأس المال، بناءً على النتائج المالية، غير المراجعة، للفترة المنتهية، بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

ترشيحات:

خسائر "اتحاد عذيب" ترتفع 45.7% بالربع الأول

تحليل: الخسائر المتراكمة تضع شركات سعودية بدائرة الخطر..وأخرى تقترب

السعودية للكهرباء: بدء تنفيذ مشروع العدادات الذكية قريباً

تفاصيل أسعار السع الغذائية والخضروات والفاكهة بالأسواق السعودية خلال ديسمبر

البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام

السعودية.. 2019 يشهد أكبر زيادة بأعداد الاستثمارات الأجنبية بـ10 سنوات

شركة أبحاث: 37.5 ريال السعر العادل لسهم أرامكو السعودية

 

مباشر (اقتصاد)

مواضيع متعلقة
بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

بـ164مليون دولار..شركة صينية تتفق على إنشاء مصنع لمواد الإضاءة بالسعودية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

العمل السعودية: اكتمال المرحلة الأولى من مشروع الإسناد للبيوت الاجتماعية

"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

"بنك أوف أمريكا" يرفع توقعاته لأسعار النفط لعام 2020

أبناء قبيلة الحويطات في السعودية يعترضون على ترحيلهم بسبب مشروع نيوم

أبناء قبيلة الحويطات في السعودية يعترضون على ترحيلهم بسبب مشروع نيوم