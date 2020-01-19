"عذيب للاتصالات" توضح الموعد الأخير لمعالجة الخسائر المتراكمة

الرياض ـ مباشر: أعلنت شركة اتحاد عذيب للاتصالات (GOجو)، عن عدد من الإجراءات التي يجب اتخاذها، وعدة تواريخ هامة، بعد بلوغ خسائرها المتراكمة 51.63 بالمائة من رأس المال.

وأوضحت الشركة، في بيان لـ"تداول"، اليوم الأحد، أنه تم إبلاغ مجلس إدارة الشركة، بالخسائر المتراكمة، بتاريخ 16 يناير/ كانون الثاني 2020.

وأشارت إلى أن مجلس الإدارة يعلن عن موعد الجمعية العامة غير العادية، لمساهمي الشركة، في موعد أقصاه نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، وذلك بحسب المادة 150 من نظام الشركات .

وبينت أن آخر موعد لعقد اجتماع الجمعية العامة غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة، هو الأول من مارس/ آذار 2020.

كما نوهت الشركة إلى أنه في حال عدم انعقاد الجمعية، خلال 45 يوماً من تاريخ علم مجلس الإدارة بالخسائر، أو إذا اجتمعت الجمعية وتعذر عليها إصدار قرار، بهذا الشأن، فسوف تُعدّ الشركة منقضية بقوة النظام.

وأوصى مجلس إدارة الشركة، بالبدء بالإجراءات المطلوبة والتقيد بالإنظمة واللوائح ذات الصلة فيما يخص الشركات التي تجاوزت خسائرها 50 بالمائة من رأس المال.

وكشفت الشركة، اليوم الأحد، عن تجاوز خسائرها المتراكمة 50 بالمائة من رأس المال، بناءً على النتائج المالية، غير المراجعة، للفترة المنتهية، بنهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2019.

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