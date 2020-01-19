السوق السعودي يتراجع 0.12% مسجلا أدنى سيولة منذ مطلع يناير

الرياض - مباشر: أنهى المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الأحد، أولى تعاملات الأسبوع على تراجع متأثراً بهبوط قطاع الطاقة والبنوك.

وبالختام تراجع المؤشر العام- تاسي بنسبة 0.12 بالمائة إلى مستوى 8449.29 نقطة، ليفقد نحو 10.51 نقطة.

وتراجعت قيمة التداولات لأدنى قيمة منذ جلسة مطلع يناير/ كانون الثاني الجاري؛ لتبلغ نحو 3.317 مليار ريال بالمقارنة مع 3.317 مليار ريال تعاملات الخميس الماضي.

جرى التداول على 158.057 مليون سهم مقابل 168.719 مليون سهم.

وتصدر الارتفاعات سهم جبسكو بنسبة 7.98 بالمائة، وتلاه سهم الحكير بنسبة 6.45 بالمائة، وسهم اكسترا بنسبة 5.1 بالمائة.

وفي المقابل تراجع سهم ساب بنسبة 1.98 بالمائة، وتلاه سهم أسمنت تبوك بنسبة 1.94 بالمائة، كما انخفض أداء سهم التعاونية بنسبة 1.86 بالمائة.

وتصدر سهم دار الأركان أحجام التداول بنحو 16.812 مليون سهم، فيما تصدر سهم أرامكو بنحو 377.15 مليون ريال.

وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 0.51 بالمائة بعد تراجع سهم أرامكو بنسبة 0.72 بالمائة الى مستوى 34.35 ريال.

كما انخفض اداء قطاع البنوك بنسبة 0.45 بالمائة بعد تراجع لسهم الراجحي بنسبة 0.15 بالمائة الى مستوى 66.20 ريال.

ووصف أستاذ الاقتصاد والمحلل بأسواق المال، سعود المطير، تراجع السوق السعودي بأنها عمليات جني أرباح طبيعية بعد الارتفاعات التي حققها السوق في الجلسات الماضية.

وتوقع المطير أن يسجل السوق ارتفاعاً مدعوما بعوامل منها تحسن الأجواء العالمية لا سيما توقيع الاتفاق بين الصين وأمريكا، والذي مهد لتخفيف حدة التوتر في الحرب التجارية القائمة.

وقال إن تماسك أسعار النفط فوق 60 دولاراً للبرميل يدعم أرباح شركة أرامكو ويحسن من أداء الناتج المحلي الإجمالي النفطي وغير النفطي.

ولفت المطير إلى أنه من ضمن المحفزات المقبلة للاقتصاد السعودي أيضاً هي اقتراب بدء صندوق الاستثمارات العامة في تنفيذ البنية التحتية للمشاريع العملاقة، والذي سيدعم بقوة شركات البناء والتشييد والأسمنت.

كما أضاف أن تحسن المناخ الاستثماري للمستثمر الأجنبي سواء الاستثمار المباشر أو غير المباشر والذي بلغ مجموعه خلال التسعة أشهر الأولى من 2019 نحو 1.7 ترليون ريال سيدعم أداء السوق الفترة المقبلة.

وتابع: هناك تفاؤل وترقب لنتائج الشركات السنوية ولا سيما الربع الرابع والتي يتوقع أن تكون أفضل من الربع الثالث لنفس العام.

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