تفاصيل أسعار السع الغذائية والخضروات والفاكهة بالأسواق السعودية خلال ديسمبر

الرياض – السيد جمال: سجلت أسعار السلع الغذائية والخضروات والفاكهة بالمملكة العربية السعودية تباينا خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول من العام 2019 على أساس سنوي.

ووفقا للبيانات الشهرية للهيئة العامة للإحصاء، الصادرة اليوم الأحد، ارتفعت أسعار 39 سلعة خلال الشهر الماضي، مقابل تراجع 43 سلعة أخرى.

وتصدرت أسعار الأرز واللحوم الحمراء وبعض الخضروات مثل الطماطم والثوم والبصل السلع المرتفعة، فيما كانت أسعار الزيوت والبيض أبرز السلع المتراجعة، فيما تباينت أسعار الدواجن والأسماك.

وسجلت أسعار الأرز زيادة بنسبة 2 بالمائة للأرز البسمتي الأبيض الهندي، و1.8 بالمائة للأرز المزة الهندي، ليبلغ سعرهما 84.49 ريال و70.21 ريال على التوالي، لوزن 10 كيلوجرامات.

وشهدت أسعار اللحوم الحمراء ارتفاعا جماعيا؛ بمقدمة اللحوم الضأن المبردة المستورة بزيادة وصلت إلى 13.8 بالمائة بالكيلو؛ ليصل لمستوى 42.06 ريال.

وارتفعت اللحوم الجملي الطازجة والضأن الطازجة والبقري الطازجة بنسبة 7.5 بالمائة و5.4 بالمائة و2.45 بالمائة على الترتيب؛ لمستوى 41.76 ريال، و50.67 ريال، و38.62 ريال على الترتيب.

وزادت أسعار الطماطم بنحو 6.5 بالمائة للمحلية عند مستوى 5.32 ريال للكيلو، و0.7 بالمائة للمستوردة لمستوى 5.37 ريال.

وارتفع سعر البصل 1.2 بالمائة لمستوى 3.18 ريال للكيلو، والمستورد بنحو 5.2 بالمائة لمستوى 3.84 ريال، وقفز سعر الثوم الصيني بنسبة 19.7 بالمائة لمستوى 9.55 ريال للكيلو.

وفي المقابل، تراجعت أسعار الزيوت بشكل جماعي؛ كان في مقدمتها الزيت الذرة للطهي بنسبة 1.7 بالمائة، والزيت النباتي للقلي بنحو 1.3 بالمائة، والزيت الزيتون المستورد بـ 1.2 بالمائة؛ لتقفز أسعارها لمستوى 21.15 ريال و15.16 ريال لسعة 1.8 لتر على التوالي، و17.59 ريال للزيتون سعة 500 ملل.

وانخفضت أسعار البيض 14.8 بالمائة؛ إلى 13.13 ريال للطبق، والبطاطس المحلية بنحو 8.1 بالمائة لمستوى 3.49 ريال للكيلو.

وتباينت أسعار الدجاج؛ وسط انخفاض سعر الدجاج المجمد المستورد والمحلي بنسبة 1.2 بالمائة و0.44 بالمائة على التوالي، لمستوى 12.49 ريال، و11.99 ريال على الترتيب لوزن 900 جم، فيما ارتفع سعر الدجاج المحلي الطازج بنحو 0.4 بالمائة لمستوى 13.34 ريال.

وبالنسبة لأسعار الأسماك، شهدت كذلك تباينا؛ وسط تراجع سعر كلا من الروبيان الطازج المقشر والطازج الكنعد بنسبة 5.7 بالمائة و2.4 بالمائة على الترتيب، لمستوى 71.68 ريال و53.74 ريال للكيلو على التوالي، مقابل ارتفاع سعر السمك الطازج الهامور بنسبة 2.1 بالمائة لمستوى 45.93 ريال للكيلو.

وعلى جانب أسعار الفاكهة، شهدت تباين أغلب الأنواع ولاسيما البرقوق البخاري بنسبة 10.9 بالمائة لمستوى 11.53 ريال للكيلو، و9.2 بالمائة انخفاضا بسعر الرمان الهندي لمستوى 12.99 ريال، والخوخ اللبناني بنحو 6.5 بالمائة لمستوى 14.04 ريال للكيلو.

وكان التين المحلي أبرز الأنواع المرتفعة بنسبة 9.9 بالمائة لمستوى 16.79 ريال للكيلو، والتمر الرطب ارتفع 6.9 بالمائة لمستوى 13.8 بالمائة.

وخلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، تفاوتت متوسطات أسعار السلع الغذائية والفاكهة والمشروبات بالمملكة؛ وسط ارتفاع 44 سلعة، وانخفاض أسعار 44 سلعة أخرى.

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