السعودية ترفع حظر استيراد المواشي الحية من إسبانيا وألبانيا

الرياض ـ مباشر: رفعت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالمملكة العربية السعودية، حظر استيراد الحيوانات الحية من الأغنام والأبقار من دولتي إسبانيا وألبانيا.

وأوضحت الوزارة، في بيان لها اليوم الأحد، أن رفع الحظر يأتي بناءً على التقرير المقدم من الفريق الفني السعودي الذي زار دولتي إسبانيا وألبانيا.

وأشارت إلى أنه تم رفع الحظر بعد الوقوف على الوضع الصحي البيطري والخدمات البيطرية المقدمة هناك، إلى جانب التقرير الوارد من المنظمة العالمية للصحة الحيوانية oie.

وأعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، بالسعودية، في بداية شهر يناير/كانون الثاني الجاري، عن وصول أول إرسالية أغنام قادمة من جمهورية كازاخستان إلى مطار الأحساء الدولي؛ بعد رفع الحظر عنها.

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