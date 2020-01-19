السعودية.. 2019 يشهد أكبر زيادة بأعداد الاستثمارات الأجنبية بـ10 سنوات

الرياض ـ مباشر: كشفت الهيئة العامة للاستثمار بالسعودية، أن عام 2019، شهد نجاحاً على مستويات عدة كان من ضمنها الزيادة الكبيرة في تراخيص الاستثمار الأجنبي بالمملكة.

وأوضحت الهيئة، في تقرير لها اليوم الأحد، أن المشهد الاستثماري بالمملكة حقق في عام 2019 نجاحاً بارزاً، وذلك وفقاً للاهتمام المتزايد من الاستثمار الأجنبي بالسوق السعودي.

وأشارت إلى أنها وقعت خلال العام أكثر من 150 اتفاقية، كما أن عدد التراخيص الصادرة للاستثمار الأجنبي حقق زيادة بلغت نحو 54 بالمائة، في عام 2019 مقارنة مع عام 2018.

وتابعت: نجحت البيئة الاستثمارية في المملكة من جذب استثمارات دولية وعالمية من مختلف دول العالم مثل الهند والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية ومصر وفرنسا والصين وغيرها من الدول الأخرى".

وكان الربع الرابع من 2019 هو الأكثر نشاطاً خلال العام، حيث ارتفع عدد الشركات الأجنبية الجديدة التي بدأت الاستثمار في المملكة إلى 305 شركات، مقارنة بـنحو 238 شركة خلال الفترة نفسها من 2018.

وتصدرت قطاعات التصنيع والبناء والاتصالات وتقنية المعلومات القطاعات الأكثر إقبالاً، حيث ارتفع الطلب على هذه القطاعات، إلى جانب تطوير البنية التحتية مدفوعاً بالتقدم الذي تم تحقيقه في المشاريع العملاقة التي تشهدها المملكة تماشياً مع رؤية 2030.

وكشف تقرير هيئة الاستثمار السعودية، أنه تم خلال عام 2019، تأسيس 193 شركة إنشاءات و190 شركة تصنيع و178 شركة تقنية معلومات واتصالات جديدة.

وأوضحت الهيئة أن جذب الاستثمارات الأجنبية، جاء نتيجة لما تتميز به المملكة من فرص استثمارية ذات قيمة عالية في القطاعات التقليدية والناشئة، ولما يتميز به السوق السعودي من بيئة استثمارية جاذبة.

كما بينت هيئة الاستثمار السعودية أن المملكة أنجزت نحو 54 بالمائة، من أكثر من 400 إصلاح اقتصادي.

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