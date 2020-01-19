مدينة الرياض تحصل على شهادة الاستحقاق للمدن الذكية

الرياض - مباشر: تسلمت الهيئة الملكية لمدينة الرياض شهادة الاستحقاق للتنفيذ الناجح لمؤشرات المدن الذكية المستدامة الممنوحة لمدينة الرياض من لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية المستدامة.

وجاء الاختيار إثر مشاركة الهيئة الملكية لمدينة الرياض في المشروع خلال الاجتماع التاسع للجنة الذي عقد مؤخراً بمدينة فالنسيا بإسبانيا، بحسب بيان نشر على موقع الهيئة على "تويتر".

وتم منح مدينة الرياض الشهادة بوصفها من المدن العالمية التي تقدم إسهامات تساعد على تحقيق الاستدامة والذكاء وتستطيع أن تقيس التقدم نحو الانتقال إلى مدينة ذكية مستدامة بما يسهم في سرعة تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، كما أنها مؤهلة بالمشاركة مع المدن الحاصلة على شهادة الاستحقاق بأن تكون أحد المؤسسين لوضع مقياس عالمي للمدن الذكية المستدامة.

ومنحت مدينة الرياض هذه الشهادة ضمن خمس مدن منحتها اللجنة هي " موسكو، دبي، فالنسيا، اليسوند " من بين 100 مدينة على مستوى العالم شاركت في المشروع، بناءً على توصية من الاتحاد الدولي للاتصالات (ITU) ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا (UNECE) وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN - HABITAT).

وأقرت لجنة الأمم المتحدة للمدن الذكية خطة العمل حتى عام 2025 بمشاركة المدن الخمس المؤهلة ، ومن أبرز عناصرها: تطوير مقياس المدن الذكية المستدامة (Smart Sustainable Cities index) من المتوقع تطبيقه في نهاية عام 2019.

ترشيحات:

إنفوجرافيك.. أقوى جوازات السفر العربية خلال 2020

السعودية.. "حساب المواطن" يدعو المستفيدين لتحديث بياناتهم

السعودية تبدأ العمل بلائحة نقل البضائع ووسطاء الشحن وتأجير الشاحنات.. رسمياً

البلدية السعودية تُصدر قراراً إلزامياً للمطاعم لمنع هدر الطعام الزائد

الألبان والعصائر تهبط بأرباح المراعي 10% في عام 2019

البنك الدولي: السعودية الأكثر تقدماً بالأنظمة واللوائح المرتبطة بالمرأة

الإسكان السعودية: توفير وحدات لـ300 ألف أسرة خلال 2019