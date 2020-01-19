أكثر من مليوني مسافر يعبرون جسر الملك فهد للبحرين

الرياض – مباشر: قالت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد إن أكثر من مليوني مسافر عبروا الجسر في الاتجاهين بين المملكة العربية السعودية والبحرين خلال إجازة منتصف العام.

وأضافت المؤسسة، عبر حسابها الرسمي على "تويتر" اليوم الأحد، إن إحصائيات الجوازات السعودية سجلت عبور 2.06 مليون مسافرا في الفترة من 1 - 18 يناير/ كانون الثاني 2020، بمعدل يزيد عن 114 ألف مسافر يومياً.

وأوضحت المؤسسة، أن هذه الفترة شهدت تسجيل عدد من الأرقام غير المسبوقة في أعداد المسافرين منذ افتتاح الجسر.

وأعلنت المؤسسة العامة لجسر الملك فهد عن تسجيل الجسر، يوم السبت 4 يناير/ كانون الثاني الجاري، رابع أعلى عدد مسافرين منذ تدشينه، بأزمنة عبور قياسية؛ وذلك وفقاً لإحصائيات جوازات جسر الملك فهد.

وبلغ إجمالي عدد المسافرين عبر جسر الملك فهد حينها 122.92 ألف مسافر.

ودشن جسر الملك فهد، مطلع يناير/ كانون الثاني 2020، عبور الدراجات النارية لأول مرة بصفة رسمية، مع تطبيق اشتراطات السلامة والتعليمات الصادرة.

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