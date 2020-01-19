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ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتخطى 200 مليار ريال للمرة الأولى

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ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتخطى 200 مليار ريال للمرة الأولى ملكية الأجانب بالأسهم السعودية تتخطى 200 مليار ريال للمرة الأولى

الرياض - مباشر: أظهرت بيانات شركة السوق المالية "تداول"، اليوم الأحد، ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب والخليجيين خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 16 يناير/ كانون الثاني 2020، فيما شهدت تراجعاً للمستثمرين السعوديين.

ووفقاً للتقرير الأسبوعي لـ "تداول"، ارتفعت ملكية المستثمرين الأجانب بالأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي بقيمة 3.81 مليار ريال، وبواقع 516.24 مليون ريال للخليجيين.

وبلغت قيمة ملكية الأجانب بالأسهم السعودية 201.52 مليار ريال بنهاية الأسبوع (تمثل 2.26 بالمائة من الأسهم المصدرة)، مقابل 197.71 مليار ريال (تعادل 2.21 بالمائة من الأسهم المصدرة) في الأسبوع السابق المنتهي في 9 يناير/ كانون الثاني 2019.

وارتفعت نسبة ملكية الأجانب إلى إجمالي الأسهم الحرة لـ 12.49 بالمائة، مقارنة بـــ 12.43 بالمائة في الأسبوع السابق.

وارتفعت ملكية المستثمرين الاستراتيجيين هامشياً من الأسهم المصدرة إلى 0.51 بالمائة في نهاية الأسبوع الماضي، وارتفعت ملكية المستثمرين المؤهلين لـ 1.54بالمائة، واستقرت ملكية المقيمين عند 0.17 بالمائة.

وبالمثل، ارتفعت قيمة ملكية المستثمرين الخليجيين إلى 44.81 مليار ريال، مقابل 44.29 مليار ريال في الأسبوع السابق.

وبلغت نسبة ملكية الخليجيين من الأسهم المصدرة 0.5 بالمائة و2.51 بالمائة من الأسهم الحرة في نهاية الأسبوع الماضي، مقابل 0.49 بالمائة و2.55 بالمائة على التوالي في الأسبوع السابق المنتهي في9 يناير/ كانون الثاني من عام 2019.

وفي المقابل، انخفضت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين بواقع 58.41 مليار ريال في الأسبوع الماضي.

وبلغت قيمة ملكية المستثمرين السعوديين 8.658 تريليون ريال في الأسبوع المنتهي في 16 يناير/ كانون الثاني الحالي، مقارنة بـملكيتهم البالغة 8.716 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وبلغت نسبة ملكية المستثمرين السعوديين 97.23 بالمائة من إجمالي قيمة الأسهم المصدرة (تعادل 84.99 بالمائة من الأسهم الحرة)، مقارنة بــ 97.30 بالمائة من الأسهم المصدرة بالسوق (تعادل 85.01 بالمائة من الأسهم الحرة) في الأسبوع السابق.

وتراجعت القيمة السوقية للأسهم السعودية بواقع 54.09 مليار ريال الأسبوع الماضي؛ إلى 8.905 تريليون ريال، مقارنة بــ 8.959 تريليون ريال في الأسبوع السابق.

وعاود المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية - تاسي مكاسبه خلال تعاملات الأسبوع الماضي بمكاسب نسبتها بنحو 1.4 بالمائة.

وضغط أداء أرامكو على قيمة رأس المال السوقي للأسهم المدرجة بالمؤشر العام لـ"تداول" لتنخفض بنحو 0.6 بالمائة مقارنة بـالأسبوع السابق.

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